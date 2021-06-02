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Kutlu Adalı cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Atilla Peker adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 16:30
Güncelleme:02.06.2021 16:33
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Peker, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peker, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kutlu Adalı cinayetinde sır perdesi aralanıyor!
Kutlu Adalı cinayetinde sır perdesi aralanıyor!
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