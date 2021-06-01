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Kutlu Adalı cinayetinde önemli gelişme! Başsavcılık soruşturma başlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2021 15:12
Güncelleme:01.06.2021 15:17
Atilla Peker’in Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Kutlu Adalı cinayetinde Başsavcılık soruşturma başlattı
Kutlu Adalı cinayetinde Başsavcılık soruşturma başlattı
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