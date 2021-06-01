Kutlu Adalı cinayetinde önemli gelişme! Başsavcılık soruşturma başlattı

Atilla Peker’in Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.