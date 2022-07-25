25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.