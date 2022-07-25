Kütahya’da orman yangını söndürüldü mü? A Haber yangın bölgesinde

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına da müdahale sürüyor. Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci Köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Detayları yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz kurşun aktardı.

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