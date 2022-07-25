25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kütahya’da orman yangını söndürüldü mü? A Haber yangın bölgesinde

Kütahya’da orman yangını söndürüldü mü? A Haber yangın bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2022 09:16
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.  Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına da müdahale sürüyor. Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci Köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Detayları yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Buğday üretiminde Türkiye kaçıncı?
Buğday üretiminde Türkiye kaçıncı?
Kritik toplantı! Hangi konular görüşülecek?
Kritik toplantı! Hangi konular görüşülecek?
Emet’te orman yangını söndürüldü mü?
Emet'te orman yangını söndürüldü mü?
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Soğanı stokladılar çürüyünce döktüler
Soğanı stokladılar çürüyünce döktüler
İspanyol gazeteci Arap zannedilerek darbedildi
İspanyol gazeteci Arap zannedilerek darbedildi
CHP’den toplama miting
CHP'den "toplama" miting
MSB’den tahıl koridoru açıklaması
MSB’den tahıl koridoru açıklaması
Erdoğan’dan ekonomi mesajı
Erdoğan’dan ekonomi mesajı
Usta edebiyatçı Özdenören’e son veda
Usta edebiyatçı Özdenören'e son veda
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi!
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi!
Daha Fazla Video Göster