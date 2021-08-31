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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem | Çevre illerden de hissedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2021 14:38
Güncelleme:31.08.2021 14:39
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi. A Haber Canlı yayınına telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal, depremle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
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