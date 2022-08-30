30 Ağustos 2022, Salı
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Kütahya'da 3 bin 743 metrelik Türk Bayrağı
Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde 3 bin 743 metrelik dev Türk Bayrağı açılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkuyla kutlandığı Kütahya’dan A Haber muhabiri Tayfun Er, detayları aktardı.