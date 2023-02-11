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Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı?

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 13:47
Güncelleme:11.02.2023 14:01
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarında yer alan Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra duman çıktı. Görüntü herkesi tedirgin etti. Bilim insanları bölgede inceleme yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Çağlar Özkaymak değerlendirdi.
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