Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarında yer alan Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra duman çıktı. Görüntü herkesi tedirgin etti. Bilim insanları bölgede inceleme yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Çağlar Özkaymak değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN