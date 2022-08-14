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Kuşadası Körfezi ve İzmir'de peş peşe iki deprem

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Giriş: 14.08.2022 07:44
Güncelleme:14.08.2022 07:45
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 6 dakika arayla 3, 8 ve 5, 0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında son durumu aktardı.
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