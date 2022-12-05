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Kurutulmuş sebzelerin namı ülke sınırını aştı! Kurutulmuş sebzeler kadınların geçim kaynağı

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 16:40
Sadece Türkiye'nin değil,  dünyanın da önde gelen gastoronomi kentlerinden birisi de Gaziantep. Yöre kadınlarına geçim kaynağı olan kurutmalıklar, ihracatta da önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.
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