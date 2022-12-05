Kurutulmuş sebzelerin namı ülke sınırını aştı! Kurutulmuş sebzeler kadınların geçim kaynağı

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen gastoronomi kentlerinden birisi de Gaziantep. Yöre kadınlarına geçim kaynağı olan kurutmalıklar, ihracatta da önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

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