Kurumlarıyla bir bütün olan iktidar! Bürokrasiyle mücadele stratejisi

Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği 2000'li yıllarla Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirdi. Erdoğan iktidarları; "bürokratik devleti", "hizmet devletine dönüştürme" adımlarını kararlılıkta attı. "Vatandaş ve sonuç odaklı yönetim" benimsenmsiyle de yönetimde keyfiliğin yerini, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim aldı.

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