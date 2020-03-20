Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına destek

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları sağlık çalışanları için destek mesajları yayınladı.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren Burak Özçivit ve arkadaşları, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek desteklerini iletti.

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren Burak Özçivit ve arkadaşları, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek desteklerini iletti.

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabırla ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımız ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz, sizleri canı gönülden alkışlıyoruz" şeklinde konuştu.