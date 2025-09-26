26 Eylül 2025, Cuma

Kurtulmuş: Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde

Kurtulmuş: “Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:41
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı faaliyetlerini değerlendirirken Meclis’in milli iradenin merkezi olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurumsal kapasitesi, yasa yapma gücü ve demokratik temsiliyle dünyada örnek bir kurum olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tarihi bir rol üstlendiğini belirtti. İsrail’in saldırılarına karşı Meclis’in ortak tavır aldığını hatırlatan Kurtulmuş, uluslararası alanda da TBMM’nin güçlü bir ses olduğunu söyledi. 3. yasama yılında 32 kanunun kabul edildiğini, yüzlerce komisyon toplantısı yapıldığını ve on binlerce sayfa tutanak tutulduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de Trump ve diğer liderlerle yaptığı görüşmeleri “yeni kapılar açacak tarihi bir ziyaret” olarak değerlendirdi. ABD Büyükelçisi’nin meşruiyet tartışmalarına da yanıt veren Kurtulmuş, “Türkiye’de meşruiyetin tek kaynağı millet iradesidir” dedi. Yeni anayasa ihtiyacına dikkat çeken Kurtulmuş, mevcut anayasanın Türkiye’yi taşıyamadığını ve demokratik standartları yükseltecek adımların atılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin hem içeride hem de uluslararası alanda yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu söyledi.
