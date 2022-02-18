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Kurtarma Gemisi Kaptanı A Haber’de: Panik yapıp denize atlayanlar oldu

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 15:13
Güncelleme:18.02.2022 15:24
İtalya'ya gitmek için yola çıkan feribot Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Yaklaşık 290 kişinin bulunduğu yanan feribotla ilgili A Haber’e konuşan Kurtarma Gemisi Kaptanı Cevdet Bilen, “Panik yapıp denize atlayanlar oldu.” ifadeleri kullandı.

Cevdet Bilen'in A Haber canlı yayınında söyledikleri:

"Bize saat sabah 5 sıralarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından bir mesaj geldi ve feribotun yandığı belirtildi. İçinde 288 kişinin olduğunu ve o bölgeye ilerlememizi istediler. Biz hemen o bölgeye ulaştık ve yardım çalışmalarına başladık.

Geminin yangını söndü ama iç tarafta yanmalar devam ediyor. Biz şu anda deniz üzerinde aramalar yapıyoruz. İlk geldiğimizde 242 kişinin kurtarıldığını gördük diğerlerini göremedik. Şu an hala arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda savaş gemileri dahil 6 gemi bu bölgede arama kurtarma görevinde.

Şu anda 242 kişinin Orfa Adası'na çıkarıldığını biliyoruz. Şu anda geri kalan kişiler hakkında bilgi yok. Biz bu bölge aramalarımızı devam ediyoruz. Yangına sadece bir tana Yunan Sahil Güvenliği gemisi müdahale etti. Bir tane İtalyan gemisi de tahliyeleri yaptı.

Bizim bağlantı kurduğumuz Türk şoförler var. Bir yerde tutulduklarını ve imkanların çok sıkıntılı olduklarını söylediler. Kimsenin ilgilenmediğini belirttiler. Biz de burada arama çalışmalarını sürdürüyoruz."

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