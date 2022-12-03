Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı! Küresel ittifaklar yeniden mi formatlanıyor?

Dünya yeni bir düzen arayışında... Küresel ittifaklar yeniden formatlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD, Çin gerginliği de tırmanıyor. İran sokak gösterileriyle çalkalanırken Çin'de halk Kovid-19 önlemleri bahanesi ile ülkeyi savaş alanına çeviriyor. Peki neler oluyor? ABD bu kaos planının neresinde? İşte tüm detaylar…

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