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Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı! Küresel ittifaklar yeniden mi formatlanıyor?

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Giriş: 03.12.2022 17:05
Dünya yeni bir düzen arayışında... Küresel ittifaklar yeniden formatlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD, Çin gerginliği de tırmanıyor. İran sokak gösterileriyle çalkalanırken Çin'de halk Kovid-19 önlemleri bahanesi ile ülkeyi savaş alanına çeviriyor. Peki neler oluyor? ABD bu kaos planının neresinde? İşte tüm detaylar…
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Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı!
Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı!
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