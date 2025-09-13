Küresel Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ve Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait ilk gemi, Tunus’taki Bizerte Limanı'ndan Gazze’ye yola çıktı. Dünya genelinde 44 ülkeden 800’den fazla aktivistin yer aldığı ve 40’tan fazla geminin bulunduğu GSF bünyesindeki diğer gemiler de liman açıklarında bir araya geldikten sonra yolculuğa katılacak. İsrail’in yoğun şekilde saldırı düzenlediği ve bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemelerinin girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlığın pençesindeki Filistinlilere yardım ulaştırmayı ve İsrail'in bölgedeki ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkmıştı. Barcelona limanından yola çıkan filo, 8 Eylül tarihinde Tunus’a gelmişti. Filo, 10 Eylül tarihinde Tunus'tan Gazze'ye hareket etmeyi hedeflerken, olumsuz hava şartları ve lojistik nedenlerle seferini bugüne kadar ertelemişti. Sumud Filosu ayrıca Tunus limanında beklediği 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuştu.

