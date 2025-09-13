13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Küresel Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus'tan Gazze’ye yola çıktı
Küresel Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı

Küresel Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus'tan Gazze’ye yola çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 20:41
İsrail’in Gazze Şeridi’ne ve Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait ilk gemi, Tunus’taki Bizerte Limanı'ndan Gazze’ye yola çıktı. Dünya genelinde 44 ülkeden 800’den fazla aktivistin yer aldığı ve 40’tan fazla geminin bulunduğu GSF bünyesindeki diğer gemiler de liman açıklarında bir araya geldikten sonra yolculuğa katılacak. İsrail’in yoğun şekilde saldırı düzenlediği ve bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemelerinin girişini engellediği Gazze Şeridi’nde kıtlığın pençesindeki Filistinlilere yardım ulaştırmayı ve İsrail'in bölgedeki ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkmıştı. Barcelona limanından yola çıkan filo, 8 Eylül tarihinde Tunus’a gelmişti. Filo, 10 Eylül tarihinde Tunus'tan Gazze'ye hareket etmeyi hedeflerken, olumsuz hava şartları ve lojistik nedenlerle seferini bugüne kadar ertelemişti. Sumud Filosu ayrıca Tunus limanında beklediği 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Firari patronlar nerede?
Firari patronlar nerede?
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon!
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon!
Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!
Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Gelme!
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus'tan Gazze’ye yola çıktı
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
Bakan Göktaş: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans”
Bayrampaşa Belediyesi’nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Bayrampaşa Belediyesi'nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti
"Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Daha Fazla Video Göster