Küresel ısınma Karadeniz’i etkiledi | Kuralık alarmı! Şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor

Dünya genelinde küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle afetler de arttı. Uzmanlar Karadeniz bölgesinde son dönemde yaşanan sel ve taşkınların da bu nedenle yaşandığına dikkati çekti, yeni tehditler konusunda uyardı.

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