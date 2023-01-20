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Küresel ısınma Karadeniz’i etkiledi | Kuralık alarmı! Şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 09:10
Dünya genelinde küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle afetler de arttı. Uzmanlar Karadeniz bölgesinde son dönemde yaşanan sel ve taşkınların da bu nedenle yaşandığına dikkati çekti, yeni tehditler konusunda uyardı.
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