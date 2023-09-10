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Küresel barışın umudu: Erdoğan

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 16:41
G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar ne oldu? Eski NATO Şube Müdürü Dr. Kemal Olçar A Haber'de değerlendirdi.
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