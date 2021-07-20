Kurbanlık kesim alanlarında hangi önlemler alınıyor?

Kurban kesimlerinin de başlamasıyla kesim noktalarında yoğunluk oluştu. Jandarma ekipleri ise kurban kesim noktalarında denetimlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Melis Coşan Sancaktepe'de kurban kesim noktasından son durumu aktardı.

Kurban kesim noktalarında jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah namazının ardından vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere harekete geçti. İstanbul İl Jandarma ekipleri kurban kesim noktalarında denetimler yapıyor. A Haber muhabiri Mulis Coşan, Sancaktepe'de hayvan kesim noktasından şu bilgileri aktardı:

JANDARMA EKİPLERİ KURBAN SATICILARINI UYARDI

''Bayramın birinci günü en fazla tanık olduğumuz sahnelerden biri kurban kesim ve satış noktalarındaki yoğunluk. Denetimler bir yandan da devam ediyor. Denetimler kapsamında özellikle kurban pazarlarında dolandırıcılık olayları yaşanmaması için İstanbul Jandarma il komutanlığı harekete geçti. Jandarma ekipleri sahte paranın nasıl anlaşılacağı, satıcılara yanlarında fazla bulundurmamaları, paralarının tamamını almadan kurbanlık hayvanlarını alıcılara teslim etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. ''

Kurban kesim alanlarında Jandarma ekipleri sosyal mesafe, maske gibi konularda uyarılar yapıyor. Ekipler, bir yandan el sıkışmaları önlerken, diğer taraftan dezenfektan kullanılması için vatandaşları sık sık uyarıyor.