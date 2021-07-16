Kurban Bayramı'na oldukça kısa bir zaman kaldı. Bayrama sayılı günler kala ‘’Kurban nasıl kesilmeli, erkek eşine kurban keser mi?’’ gibi birçok soru cevap buldu. Kurbana ilişkin merak edilen soruları İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı.

Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kurbana ilişkin merak edilen sorular cevaplarını buluyor.

Kurbanla alakalı ''Kurban nasıl kesilmeli, erkek eşine kurban keser mi?'' gibi soruların cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''KURBANIN KIBLE YÖNÜNDE KESİLMESİ ŞART MIDIR?

Değildir, bu adaptandır. Önemli olan o hayvanı kurban niyetine kesmektir.

ERKEĞİN EŞİ İÇİN KURBAN KESMESİ GEREKLİ MİDİR?

Şart değildir. Hanımın eğer maddi gücü yerinde değilse, kurban kesmesini gerektirecek kadar bi zenginliği yoksa kurban kesmesi şart değildir. Ancak varlığı varsa ve kocası onun adına kesecekse ondan vekalet almalıdır.

ALÇILIYKEN NASIL ABDEST ALINIR?

Kişi alçılı olan yerini mest ederek abdest alır.

ZEKATIMI HAVALE/EFT BENZERİ YOLLARLA GÖNDEREBİLİR MİYİM?

Bu yollarla zekat verilir. Önemli olan zekatla verilen paranın fakirin eline geçmesidir.

HAC YAPAN KİMSELER BAYRAM NAMAZI KILMALI MI?

Hac yapanların bayram namazı kılınmasına engel bir durum yok.''