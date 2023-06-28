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Kurban eti nasıl tüketilmeli? Kurban eti için ustasından tüyolar...

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 17:15
Bayramın ilk günü kesilen kurbanlıkların etleri nasıl tüketilmeli? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un konuğu olan et ustası Ümit Zorluer tüyoları anlattı.
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Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
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