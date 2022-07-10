10 Temmuz 2022, Pazar
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Kurban Bayramı’nda trafik denetimi! Kritik kavşaklarda kontrol
Son dakika haberleri… Kurban Bayramı nedeniyle trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kritik kavşaklarda ekipler kontrollerini bayram boyunca sürdürecek. Ankara- Kırıkkale yolunda bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan son durumu aktardı.