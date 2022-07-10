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Kurban Bayramı’nda trafik denetimi! Kritik kavşaklarda kontrol

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 11:28
Son dakika haberleri… Kurban Bayramı nedeniyle trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kritik kavşaklarda ekipler kontrollerini bayram boyunca sürdürecek. Ankara- Kırıkkale yolunda bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan son durumu aktardı.

Kurban Bayramı’nda trafik denetimi!
Kurban Bayramı’nda trafik denetimi!
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