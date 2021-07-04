Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Tatil kaç gün olacak? Kabine'de kritik toplantı! İşte detaylar...

Türkiye, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle normalleşme sürecine girdi. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki hızlanma son kabine kararı ile kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar alınması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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