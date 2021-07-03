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Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

DHA
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Giriş: 03.07.2021 12:25
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi. İlhan, "Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" dedi.
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