Kurban Bayramı'na sayılı günler hala hayvan pazarlarında hareketlilik!

Kurban Bayramı'na 3 gün kala hayvan pazarları da hareketlendi. Peki bu sene kurban satışları nasıl? Hayvan pazarlarında son durum ne?

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesecek vatandaşlar kurban alımı için harekete geçerken pazarlardaki hareketlilik arttı.

İstanbul Alibeyköy'deki bir kurban pazarındaki satıcılara son durum soruldu. Hayvan satıcılarından biri de ''25 taneydi durum iyi 2 tane kaldı.'' dedi.

Kurban bayramına son 5 gün kala büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu. Kurbanlıkların çoğu satıldı.

Muhabirimizin yönelttiği ''kurbanlık fiyatları nasıl?'' sorusuna hayvan satıcısı, ''820 kiloyu 27 bin liraya sattım.'' cevabını verdi.