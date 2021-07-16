16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kurban Bayramı'na sayılı günler hala hayvan pazarlarında hareketlilik!

Kurban Bayramı'na sayılı günler hala hayvan pazarlarında hareketlilik!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2021 11:40
Kurban Bayramı'na 3 gün kala hayvan pazarları da hareketlendi. Peki bu sene kurban satışları nasıl? Hayvan pazarlarında son durum ne?

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban kesecek vatandaşlar kurban alımı için harekete geçerken pazarlardaki hareketlilik arttı.

İstanbul Alibeyköy'deki bir kurban pazarındaki satıcılara son durum soruldu. Hayvan satıcılarından biri de ''25 taneydi durum iyi 2 tane kaldı.'' dedi.

Kurban bayramına son 5 gün kala büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu. Kurbanlıkların çoğu satıldı.

Muhabirimizin yönelttiği ''kurbanlık fiyatları nasıl?'' sorusuna hayvan satıcısı, ''820 kiloyu 27 bin liraya sattım.'' cevabını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afgan göçmen iddiasına yalanlama!
Afgan göçmen iddiasına yalanlama!
O ilde korkutan deprem! İşte ilk görüntüler
O ilde korkutan deprem! İşte ilk görüntüler
Noterler bayramda açık mı?
Noterler bayramda açık mı?
Yeğeni bankamatik memuru çıktı!
Yeğeni bankamatik memuru çıktı!
Kurban pazarlarında hareketlilik
Kurban pazarlarında hareketlilik
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!
HDP'li Buldan geri adım attı
HDP'li Buldan geri adım attı
Terörist cenazesine özel koruma!
Terörist cenazesine özel koruma!
81 ile Kurban genelgesi!
81 ile "Kurban" genelgesi!
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
MSB'den PKK'ya ağır darbe!
MSB'den PKK'ya ağır darbe!
Canlı yayında tek tek anlattı! İşte son durum
Canlı yayında tek tek anlattı! İşte son durum
Daha Fazla Video Göster