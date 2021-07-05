Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklayacak

Son dakika haberine göre: 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar alınması bekleniyor. Vatandaşların merak ettiği Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? gibi soruların cevabını toplantı sonrası Başkan Erdoğan verecek.