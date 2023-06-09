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Kurban Bayramı hazırlıkları başladı! Sevkiyatlar ne zaman olacak?

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 09:08
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı yaklaşıyor. Anadolu'dan Batı kentlerine kurbanlık sevkiyatı ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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