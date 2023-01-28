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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Avrupa'ya sert tepki: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 12:18
Son dakika haberleri... Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'teki olayda polis bu olayı koruma altına aldı." değerlendirmesinde bulundu.
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