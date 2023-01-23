Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı daha! Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld Kur'an-ı Kerim'i yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından, Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı kerim yırttı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Amsterdam'dan ayrıntıları aktardı.

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