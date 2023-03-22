Bugün Dünya Su Günü... Ancak Türkiye, yağışsız geçen kış mevsiminin ardından son 22 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Peki kuraklık nasıl önlenecek? Hangi önlemler alınmalı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN