29 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuraklık ayçiçeği vurdu! Tarlalar sanki yangın çıkmış gibi
2023'te son yılların en kurak yazını geçiriyoruz. Barajlar git gide kuruyor. Birçok kent için su tasarrufu çağrısı yapılıyor. İşin bir de tarım boyutu var. Kuraklık çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Ayçiçeğinin ambarı Trakya'da da tarlalar bir damla suya hasret kaldı. Normalde 15 gün sonra hasadın başlaması gereken ayçiçek tarlaları şu anda kapkara. Zarar büyük...