Kuraklık ayçiçeği vurdu! Tarlalar sanki yangın çıkmış gibi

2023'te son yılların en kurak yazını geçiriyoruz. Barajlar git gide kuruyor. Birçok kent için su tasarrufu çağrısı yapılıyor. İşin bir de tarım boyutu var. Kuraklık çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Ayçiçeğinin ambarı Trakya'da da tarlalar bir damla suya hasret kaldı. Normalde 15 gün sonra hasadın başlaması gereken ayçiçek tarlaları şu anda kapkara. Zarar büyük...

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