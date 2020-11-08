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Kum fırtınası böyle vurdu

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Giriş: 08.11.2020 08:55
Güncelleme:08.11.2020 09:08
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Hayatı felç eden kum fırtınasının gelişi böyle görüntülendi. Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile hayat felç oldu. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu. Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Kum fırtınası böyle vurdu
Kum fırtınası böyle vurdu
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