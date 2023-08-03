03 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da deprem bölgesine destek açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremde hasar gören tarihi yapılar hakkında bilgi veren Ersoy, "Cami ve kiliselerin restorasyonu için üst limit '3 milyon TL proje, üst limit 25 milyon TL' de uygulama destek vereceğiz" dedi.