Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da deprem bölgesine destek açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremde hasar gören tarihi yapılar hakkında bilgi veren Ersoy, "Cami ve kiliselerin restorasyonu için üst limit '3 milyon TL proje, üst limit 25 milyon TL' de uygulama destek vereceğiz" dedi.