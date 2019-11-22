22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.11.2019

"Külliye'ye giden CHP'li" olayında kulisleri sallayan iddia: Kılıçdaroğlu... |Video

Ankara'da gündem hala "Külliye'ye giden CHP'li kim? " iddiasının gerçek olup olmadığında... Zira ne o köşe yazarı (Rahmi Turan) ne de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddiayı doğrulayamıyor. Tartışmalar sürerken bir yandan da parti içinden "Külliye'ye giden CHP'li ben değilim" açıklamaları peş peşe geliyor. "Kanıtlanamayan iddiayı ortaya "CHP'mi attı" sorusu akıllardaki yerini korurken, kulislerde ise o iddiayı Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini sindirmek için ortaya attırdığı konuşuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Demirtaş çıkışı
Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Demirtaş çıkışı
Türkiye kırmızı listesine onu da ekliyor!
Türkiye kırmızı listesine onu da ekliyor!
Külliye'ye giden CHP'li olayında kulisleri sallayan iddia
"Külliye'ye giden CHP'li" olayında kulisleri sallayan iddia
Başkan Erdoğan’dan Dipsiz Göl talimatı
Başkan Erdoğan’dan Dipsiz Göl talimatı
28 Şubat zihniyetinin hortlatılmasına izin vermeyiz
"28 Şubat zihniyetinin hortlatılmasına izin vermeyiz"
Erdoğan: Bay Kemal Esad'a adamlarını niye gönderdin?
Erdoğan: Bay Kemal Esad'a adamlarını niye gönderdin?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan...
Başkan Erdoğan cami açılışında konuştu
Başkan Erdoğan cami açılışında konuştu
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri güldürdü!
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri güldürdü!
İstanbul'da askeri alanda korkutan yangın!
İstanbul'da askeri alanda korkutan yangın!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor!
Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor!
Daha Fazla Video Göster