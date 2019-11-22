"Külliye'ye giden CHP'li" olayında kulisleri sallayan iddia: Kılıçdaroğlu... |Video

Ankara'da gündem hala "Külliye'ye giden CHP'li kim? " iddiasının gerçek olup olmadığında... Zira ne o köşe yazarı (Rahmi Turan) ne de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddiayı doğrulayamıyor. Tartışmalar sürerken bir yandan da parti içinden "Külliye'ye giden CHP'li ben değilim" açıklamaları peş peşe geliyor. "Kanıtlanamayan iddiayı ortaya "CHP'mi attı" sorusu akıllardaki yerini korurken, kulislerde ise o iddiayı Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini sindirmek için ortaya attırdığı konuşuluyor.