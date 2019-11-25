"Kulliye'ye giden CHP'li" kumpasının çökmesinden sonra toplanan CHP'nin MYK'sında sorular yanıtsız kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Faik Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün bile geçmedi. Biz hiçbir arkadaşımız hakkında açıklama yapmadık." ifadelerini kullandı. Öztrak "Bu kumpas ona (Muharrem İnce) buna değil, CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tezgahlanmıştır." dedi ve sorulan hiçbir soruya cevap vermeden "Gündemimizde yok." diyerek geçiştirdi. CHP Sözcüsü Öztrak'ın küstah sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya kalkarak ve tezgahlarının bozulmasının üstünü örterek Kemal Kılıçdaroğlu'nu korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. CHP’nin sorgusuz sualsiz sarıldığı yalan haberin ellerinde patlamasının ardından haberin kaynağı Talat Atilla bu haberi Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını açıklamıştı. Tüm oklar Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterirken, CHP’nin bu sorular karşısında sessizliğini koruması ve hedef saptırmaya yönelik politikası parti içindeki endişeyi gözler önüne seriyor.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalar yapan Talat Atilla, bu haberin kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğrudur' yanıtı alınarak geldiğini ifade etti. Atilla'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"HABERİ GETİREN CHP'Lİ"

Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE YÜZ DOĞRU ONAYI ALINDIKTAN SONRA HABER GELDİ"

Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

"BEKLENEN NE? HABER KAYNAĞIMI DEŞİFRE ETMEM Mİ?"

Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU VAR"

Haber kaynağımı, medya derimi yüzse, mahkemeler müebbet verse, bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.