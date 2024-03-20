20 Mart 2024, Çarşamba
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Külliye'de huzurevi sakinleriyle iftar
Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Külliye'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu vurguladı.