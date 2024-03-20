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Külliye'de huzurevi sakinleriyle iftar

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Giriş: 20.03.2024 14:31
Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Külliye'de huzurevi sakinleriyle iftar yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu vurguladı.
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