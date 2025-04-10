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Külliye’de DEM Parti ile görüşme! Türkiye Yüzyılı’nın şifresi: Güçlü iç cephe

Külliye’de DEM Parti ile görüşme! Türkiye Yüzyılı’nın şifresi: Güçlü iç cephe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 15:06
Terörsüz Türkiye hedefine adım adım gidiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin stratejisi ile terörün kökü kazınıyor ve güçlü iç cephe tahkim ediliyor. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile gazeteci Murat Özer yorumladı.
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Külliye’de DEM Parti ile görüşme! Türkiye Yüzyılı’nın şifresi: Güçlü iç cephe
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