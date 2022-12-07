Külliye’de anayasa toplantısı

Son dakika haberi... Ankara'da yeni anayasa ile ilgili önemli bir toplantı yapılıyor. Toplantıya kimler katılıyor? Ayrıntılarda neler var? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN