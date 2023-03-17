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Kulislerde neler konuşuluyor? Muharrem İnce Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilecek mi?

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 15:31
Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlere yönelik yaptığı açıklamalar tartışılıyor. Kulislerde neler konuşuluyor? Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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