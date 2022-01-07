07 Ocak 2022, Cuma
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Küfürbaz İYİ Parti'li yakalandı! Seçmene hakaret eden İYİ Parti'li Ahmet Erhan Göçmen yakalandı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfürün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Küfürbaz partili yakalandı.