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Kudüs'ün kuzeyinde gözaltılar var

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 10:49
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
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