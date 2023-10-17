Kudüs’ün kuzeyinde gözaltılar var

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

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