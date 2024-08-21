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Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti

Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 14:28
İsrail polisi zorunlu askerlik istemeyen Yahudilere sert müdahale etti.
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