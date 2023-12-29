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Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Namaza gitmek isteyenlere engel

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 12:46
Güncelleme:29.12.2023 12:46
Gazze’de katliam 84 gündür sürerken Kudüs’te ise her Cuma zulüm yaşanıyor. Mescidi- Aksa’ya namaz için gelenler içeri alınmıyor. Bölgede yaşananları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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