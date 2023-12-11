Kudüslü esnaf Muhammed Hasan Hurub A Haber'e konuştu: Bu grev insani ve siyasi mesajlar barındırıyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği Gazze için 1 günlük grev çağrısında bulunmuştu. Kudüs'te bugün dükkanlar kapılarına kilit vurdu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son durumu aktardı. Kudüslü esnaf Muhammed Hasan Hurub, konu ile ilgili A Haber'e konuştu.

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