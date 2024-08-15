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Küçükçekmece'de yolu kapatanlar gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Bu tür davranışlardan vazgeçin!

Küçükçekmece'de yolu kapatanlar gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Bu tür davranışlardan vazgeçin!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 19:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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