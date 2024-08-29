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Küçükçekmece'de metrobüs kazasından yeni görüntü! İçeride böyle savrulmuşlar...

Küçükçekmece'de metrobüs kazasından yeni görüntü! İçeride böyle savrulmuşlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:43
Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde iki metrobüs çarpıştı. Metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şoförlerden biri ilk ifadesinde 'Manevra yapmaya çalıştım. Frene defalarca basmama rağmen fren tutmadı, metrobüs kaymaya devam etti.' dedi. İki metrobüsün çarpışma anına ait görüntüler sadece A Haber'de...
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
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