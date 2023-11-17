17 Kasım 2023, Cuma
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Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı" denildi. Patlama anı kameraya yansıdı.