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Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada

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Giriş: 17.11.2023 16:07
Güncelleme:17.11.2023 16:07
Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı" denildi. Patlama anı kameraya yansıdı.
Patlama anı kamerada!
Patlama anı kamerada!
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