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Küçükçekmece için projeleri neler? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 12:56
AK Parti Küçükçekmece Belediyesi'nde sandığa Aziz Yeniay ile gidecek. Peki Yeniay'ı yeni dönem için projeleri neler? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in sorularını yanıtladı.
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