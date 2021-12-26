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Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2021 18:00
Güncelleme:26.12.2021 18:03
Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporundan Küçükçekmece Belediyesi’nin mali usulsüzlük yaptığı yer aldı. Muhasebe kayıt sıralamasına göre ödeme yapmadığı anlaşılan Küçükçekmece Belediyesi'nin, kamuyla yaptığı protokollere uymadığı da 2020 yılı denetim raporuna yansıdı.
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