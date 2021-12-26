26 Aralık 2021, Pazar
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Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporundan Küçükçekmece Belediyesi’nin mali usulsüzlük yaptığı yer aldı. Muhasebe kayıt sıralamasına göre ödeme yapmadığı anlaşılan Küçükçekmece Belediyesi'nin, kamuyla yaptığı protokollere uymadığı da 2020 yılı denetim raporuna yansıdı.