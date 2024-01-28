28 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay A Haber'de

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2024 12:19
31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir zaman kaldı. İstanbul'da ilçeler içinde belediye başkan adayları belli oldu. Küçükçekmece'de A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu Cumhur İttifakı Adayı Aziz Yeniay projelerini anlattı.
Aziz Yeniay A Haber’de
Aziz Yeniay A Haber'de
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
Yerlikaya’dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
Yerlikaya'dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
ABD’de tarihi kaos! 25 eyalet ayaklandı...
ABD’de tarihi kaos! 25 eyalet ayaklandı...
Muharrem İnce CHP’yi canlı yayında topa tuttu!
Muharrem İnce CHP'yi canlı yayında topa tuttu!
TUSAŞ’tan ’Kaan’ açıklaması!
TUSAŞ'tan 'Kaan' açıklaması!
Başkan Erdoğan İzmir’de!
Başkan Erdoğan İzmir'de!
35 bin sağlık personeli alınacak!
35 bin sağlık personeli alınacak!
’’İstanbul’a Siztem Gerek’’
''İstanbul’a Siztem Gerek''
Erdoğan’dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Erdoğan'dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Daha Fazla Video Göster