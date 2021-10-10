10 Ekim 2021, Pazar
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Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu hakkında flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu hakkında açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'u baştan sona modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." ifadelerine yer verdi.